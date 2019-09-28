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Могли погибнуть дети: опубликованы фото и видео смертельных находок на Троещине в Киеве

суббота, 28 сентября 2019, 17:15
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За последние два дня в Киеве нашли несколько опасных "сюрпризов", которые могли привести к печальным последствиям и даже к смерти.

Об этом сообщает Информатор.

Так, вечером в пятницу, 27 сентября, на улице Бальзака, 4а полиция перекрыла проезд к одному из подъездов многоэтажки. У входа в один из них лежала банка с проводами, начиненная неизвестным веществом и мелкими предметами, а в крышку были подведены два черных провода. Ее обнаружили жильцы дома. Полицейские забрали находку на экспертизу.

Взрывоопасный предмет на Бальзака, 4а в Киеве
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Взрывоопасный предмет на Бальзака, 4а в Киеве
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Взрывоопасный предмет на Бальзака, 4а в Киеве
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Взрывоопасный предмет на Бальзака, 4а в Киеве
1 / 1
Взрывоопасный предмет на Бальзака, 4а в Киеве
1 / 1
Взрывоопасный предмет на Бальзака, 4а в Киеве
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Кроме того, в субботу, 28 сентября, в Киеве во дворе жилого дома по адресу улица Радунская, 9б прохожие нашли предмет, похожий на гранату. Он лежал в нескольких десятках метров от детской площадки. По внешнему виду предмет похож на гранату РГД-5. Однако запал отсутствовал.

Взрывоопасный предмет на Радунской, 9б в Киеве
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Взрывоопасный предмет на Радунской, 9б в Киеве
1 / 1
Взрывоопасный предмет на Радунской, 9б в Киеве
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Взрывоопасный предмет на Радунской, 9б в Киеве
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Взрывоопасный предмет на Радунской, 9б в Киеве
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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный мужчина с гранатой устроил ЧП.

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