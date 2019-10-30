Опять кортеж? В сети показали фото гигантского затора в Киеве

Вечером в среду, 30 октября, огромная пробка образовалась на перекрестке улиц Омеляновича и Павленка в городе Киеве, вероятно, из-за приезда в столицу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook редактор “Европейской правды" Сергей Сидоренко.

"Те водители, стоящие и сигналящие в этой пробке (она глухая, не едет совсем, потому что дальше перекрыто), вероятно, имеют очень интересные и не цензурные мысли об одном политике, который, было, обещал, что кортежей при нем не будет", - заметил в комментарии к фото автор поста, имея в виду передвыборные обещание президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", раньше кортеж президента Зеленского в сопровождении скорой помощи и автомобиля полиции промчал по Запорожью на торжественное открытие трассы на Мариуполь.