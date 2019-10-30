Цена взлетает почти вдвое: в Киеве возникли проблемы с перевозкой детей в такси

В Украине введены штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, однако услуг такси с автокреслом для ребенка в Киеве почти не предлагают.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС News Украина.

Как оказалось, возить пассажиров с детьми, не рискуя быть оштрафованными, такси в столице практически не готовы. Из пяти проверенных журналистами служб автокресел не оказалось у трех - "Елиттакси", "Шансон" и "Экспресс-такси".

Диспетчеры Laym Taksi обещали поискать соответствующую машину, заметив, что таких пока очень мало. В Joker Taxi поинтересовались возрастом и весом ребенка и согласились подать машину с автокреслом.

В обеих случаях цена за такую услугу увеличивалась почти вдвое - с примерно 150 грн до почти 300 из Теремков на Позняки.

В "Uber" и "Уклон" функции заказать машину с автокреслом не оказалось.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 29 октября, Верховная Рада приняла законопроект № 1150, которым усиливается ответственность за нарушение правил перевозки детей.