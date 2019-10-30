В Киеве украли маленького ребенка, запихнув в багажник: названы приметы подозреваемого

В среду, 30 октября, в Киеве неизвестный мужчина положил маленького ребенка в корзину, поставил ее в багажник автомобиля и уехал.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел неподалеку от станции метро "Дружбы народов", на улице Саперное Поле, 26.

По предварительной информации, которую сообщил правоохранителям очевидец события, худощавый мужчина 30 лет в темной куртке положил ребенка в корзину, после чего перенес корзину в багажник автомобиля ВАЗ 21099 и скрылся с места.

Полицейские ввели в столице план "Перехват" по поиску мужчины и транспортного средства.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 октября в поселке Коцюбинское под Киевом маленького ребенка похитила у матери женщина, которая выдавала себя за волонтера.