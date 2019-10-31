В центре Киева возле метро загорелся жилой дом: опубликованы видео с земли и воздуха

В центре Киева произошел пожар в жилом многоэтажном доме.

Об этом сообщает издание "Информатор".

В четверг вечером, 31 октября, огонь охватил крышу многоэтажки по адресу улица Пирогова, 2 около станции метро Университет. На место прибыли спасатели, которые провели эвакуацию жильцов. Сейчас они ликвидируют возгорание. Пожарные перекрыли часть дороги на улице Богдана Хмельницкого.

На кадрах видно огромное пламя, которое распространяется по крыше дома. Также в небе витают черные клубы дыма.

По предварительным данным, перед пожаром были слышны звуки взрыва.

На месте также дежурят правоохранители и медики.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на понедельник, 28 октября, на Гидропарке вспыхнуло кафе "Колыба", огонь охватил более 50 квадратных метров.