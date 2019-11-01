Кличко подал на Богдана заявление в полицию: подробности скандала

Мэр Киева Виталий Кличко написал заявление в полицию, в котором просит правоохранителей открыть уголовное производство относительно превышения служебных полномочий руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на текст заявления киевского городского головы.

Заявление написано на адрес Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Кличко отметил, что Богдан совершил правонарушение, когда обратился к правительству с просьбой уволить мэра. Такие действия, по мнению главы Киева, не относятся к его должностным обязанностям.

В тексте указано, что заявитель просит внести сведения о факте правонарушения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

"Учитывая указанные обстоятельства данное заявление содержит достаточно фактов в подтверждение того, что в действиях руководителя Офиса президента А. Богдана содержится состав уголовного преступления, предусмотренный статьей 356 УК Украины ("самоуправство")", - говорится в документе.

Кличко отметил, что основанием для внесения представления о его увольнении с должности главы КГГА является "завершения срока полномочий президента", и эта формулировка не является корректной с точки зрения законодательства.

"С учетом того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской голова, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнению председателя от должности вопреки установленным нормам является уголовным правонарушением", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее мэр Киева Виталий Кличко подал иск к правительству, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об его увольнении с должности главы КГГА.