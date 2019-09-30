Кличко подал в суд на главу ОПУ Богдана: подробности скандала

Мэр Киева Виталий Кличко подал иск против правительства, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения уволить его сдолжности председателя КГГА.

Об этом говорится в документах Окружного административного суда Киева, передает "Радио Свобода".

Так, Кличко требует признать противоправными действия правительства по поводу увольнения и просит отменить соответствующее предложение премьера.

"Полномочия Кличко Виталия Владимировича, как Киевского городского головы составляют пять лет и завершаются не ранее чем 16 ноября 2020. Учитывая приведенные положения, ни одно лицо, кроме Киевского городского головы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, то полномочия Кличко Виталия Владимировича, как законно назначенного главы КГГА, также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020", - говорится в иске.

Во втором иске мэр Киева утверждает, что председатель ОПУ Андрей Богдан превысил свои полномочия, подав письмо в правительство об его увольнении. Кличко отметил, что такие заявления может подавать только президент или члены правительства.

"Истец считает действия руководителя Офиса президента Украины Богдана А.И. ... такими, которые совершены последним с грубыми нарушениями Конституции Украины и положения "Об Офисе президента Украины "и свидетельствует о превышении ответчиком предоставленных ему полномочий", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что "Слуга народа" в Верховной Раде планирует назначить досрочные выборы в Киеве в начале октября.