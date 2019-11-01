RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

16:33
Отдалились друг от друга: актер сериала "Беверли-Хиллз" сообщил о разводе с женой
16:22
В приюте Одессы избивали и насиловали детей: за дело взялась полиция
16:20
Почему Хайди Клум называют королевой Хэллоуина? Отвечаем на этот вопрос 10 лучшими костюмами модели
16:07
В Киеве внезапно умер доброволец, воевавший на Донбассе: фото и фамилия бойца
16:05
В Киеве аферист со "связями" в ОПУ торговал должностью по бешеной цене: фото
16:04
Аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы
16:00
Под Киевом водитель сбил беременную женщину: фото с места ДТП
14:59
Кто находится в российском плену после большого обмена: свежая инфографика с фото и фамилиями
14:47
В Украине могут ввести двойное гражданство: названы рабочие варианты
14:44
Мужчину в детстве ударили по голове и он перестал взрослеть: сегодня ему 34, но в это трудно поверить
14:28
Украина сделала важное уточнение по дате разведения сил в Петровском
14:26
89-летний Чапкис рассказал о трех браках и молодой возлюбленной: их разница в возрасте - 51 год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Киевом водитель сбил беременную женщину: фото с места ДТП

пятница, 01 ноября 2019, 16:00
переглянути новину українською

1 ноября под Киевом в селе Погребы пьяный водитель наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места аварии.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Пострадавшая вместе со своей сестрой и племянницей шагали по обочине в направлении села Зазимье, когда на них наехал автомобиль. Однако водитель даже не остановился и продолжил движение. Впрочем, не справившись с управлением, въехал в гаражное помещение, выскочил из машины и снова начал убегать. Заметили это случайные прохожие, которые придержали нарушителя и вызвали скорую помощь.

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в Центральную районную больницу. С помощью кесарева сечения удалось спасти ребенка.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло трагическое ДТП, один человек погиб.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: