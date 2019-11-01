Под Киевом водитель сбил беременную женщину: фото с места ДТП

1 ноября под Киевом в селе Погребы пьяный водитель наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места аварии.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Пострадавшая вместе со своей сестрой и племянницей шагали по обочине в направлении села Зазимье, когда на них наехал автомобиль. Однако водитель даже не остановился и продолжил движение. Впрочем, не справившись с управлением, въехал в гаражное помещение, выскочил из машины и снова начал убегать. Заметили это случайные прохожие, которые придержали нарушителя и вызвали скорую помощь.

Беременную женщину с травмами и ушибами грудной клетки госпитализировали в Центральную районную больницу. С помощью кесарева сечения удалось спасти ребенка.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло трагическое ДТП, один человек погиб.