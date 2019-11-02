В Киеве перекрыли дорогу: названа причина, фото и видео с места

В субботу, 2 октября, в Киеве на улице Вышгородской, недалеко от площади Шевченко, люди перекрыли улицу, устроив тем самым протест против застройки напротив кинотеатра Шевченко на горке Кристера.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Как рассказали участники акции, строительство новостроя на территории парка Кристерова горка не что иное, как нарушение всех строительных норм. Несмотря на протест людей, участок парка все же обнесли забором.

Акция протеста в Киеве 02.11.2019 1 / 1 Акция протеста в Киеве 02.11.2019 1 / 1 Акция протеста в Киеве 02.11.2019 1 / 1 Акция протеста в Киеве 02.11.2019 1 / 1 Акция протеста в Киеве 02.11.2019 1 / 1 Акция протеста в Киеве 02.11.2019 1 / 1 Акция протеста в Киеве 02.11.2019 1 / 1

Из-за митинга общественный транспорт по улице не едет, в том числе троллейбусы №33,16, 6 и автобус № 32.

Как сообщал "Апостроф", по данным Нацполиции, на акцию "Нет капитуляции" в Киеве собралось около 6 тысяч человек.