Пассажирке оторвало ногу: в Киеве авто попало в страшное ДТП, фото и видео

Утром в воскресенье, 3 ноября, на улице Заболотного в Киеве столкнулись два автомобиля: один из них разорвало на части.

Об этом сообщает "dtp.kiev.info".

По словам очевидцев, автомобиль "Волга" разворачивался с заправки ANP через двойную линию. На месте работают несколько экипажей патрульной полиции, скорой и спасателей.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 ph 1 / 1

Данные о пострадавших уточняются. По предварительным данным, одной из пассажирок оторвало ногу, другая получила тяжелые травмы лица. Водитель "Волги" жив. По некоторым данным, в аварии также есть погибшие.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 2 ноября, под Хмельницким произошло ДТП, в котором перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали двенадцать пассажиров и водитель.