Под Хмельницким перевернулся пассажирский автобус: много пострадавших, фото

В субботу, 2 ноября, под Хмельницким произошло ДТП, в котором перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали семь пассажиров и водитель.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

"Рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате опрокидывания транспортного средства 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в воскресенье, 27 октября, под Хмельницком погибла семья из трех человек, еще один ребенок получил травмы.

Кроме того, под Хмельницким пьяный водитель устроил смертельное лобовое ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще пятеро – получили травмы.