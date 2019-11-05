Берите плавки и айда купаться: в сети шутят над зрелищными фото "гейзера" в центре Киева

После прорыва трубы горячего водоснабжения, происшедшего во вторник, 5 ноября на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели в столице, пользователи соцсетей сравнивают Киев с Исландией и благодарят городские власти за бесплатный аквапарк.

Больше всего киевляне возмущены тем, что подобное происшествие случается на этом месте в Киеве уже не впервые.

"Одно и то же место, третий раз, и второй год подряд", - пишут комментаторы в соцсети.

Другие шутят по поводу неожиданного продолжения купального сезона в столице Украины.

"На пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели нашли гейзер! Берите плавки, тапки и бегом купаться, пока бесплатно", "Аквапарк под открытым небом, имени Витальки Кличко", - рекламируют этот "кусочек Исландии" жители Киева.

Как сообщал "Апостроф", из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в Киеве из образовавшегося в асфальте провала вытаскивали автомобили.