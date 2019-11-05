"Подали" горячую воду: фото и новое видео серьезного коммунального ЧП в центре Киева

В центре Киева прорвало трубы горячего водоснабжения на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, из образовавшегося в асфальте провала вытаскивали автомобили.

Фото и виде чрезвычайного происшествии публикуют киевляне в соцсетях.

Авария произошла во вторник, 5 ноября, около 16.00. Вследствие прорыва труб с горячей водой все вокруг залило кипятком и в двух местах провалился асфальт.





В образовавшемся провале оказались автомобили Dacia Logan и Nissan. К счастью, водители провалившихся автомобилей сильно не пострадали, им только обожгло ноги. Движение транспорта на улице Саксаганского остановлено, на прилегающих улицах уже образовались тянучки.

Территорию вокруг места происшествия оградили для безопасности пешеходов, работники коммунального предприятия пытаются ликвидировать последствия аварии.

"Самое "весёлое" в этой истории то что тут за последние полгода коммунальщики дважды снимали асфальт и перекладывали трубы. А в начале октября здесь уже прорывало", - прокомментировал в соцсети этот инцидент киевский журналист Дмитрий Качура.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября посреди улицы в Киеве из-под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.