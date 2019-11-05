RU  UA  EN

вторник, 5 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 ноября

19:17
Не осталось ничего: в сети показали мрачные фото поселка в зоне разведения на Донбассе
19:07
Берите плавки и айда купаться: в сети шутят над зрелищными фото "гейзера" в центре Киева
19:00
Как самому сделать слайм: создаем популярную игрушку дома
18:45
В здании Минюста обнаружили интересный "тайник": опубликованы фото
18:30
Дэнни Трехо рассказал, как ему удалось бросить пить и оставаться трезвым больше 50 лет
18:11
Обезьяна с гранатой: в сети высмеяли слова Путина про страшную Россию
18:04
"Подали" горячую воду: фото и новое видео серьезного коммунального ЧП в центре Киева
18:01
Алина Гросу призналась, делала ли она пластические операции
17:35
Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: появилось важное заявление о подозреваемом копе
17:34
Я бы тоже ее избил: в старом треке Эминема нашли жестокие слова о Рианне
17:23
В Киеве поймали молодых девушек, бежавших из психбольницы: полиция показала их фото
17:04
Facebook представила новый логотип, и такого "креатива" от компании точно не ждали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Подали" горячую воду: фото и новое видео серьезного коммунального ЧП в центре Киева

вторник, 05 ноября 2019, 18:04
переглянути новину українською

В центре Киева прорвало трубы горячего водоснабжения на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, из образовавшегося в асфальте провала вытаскивали автомобили.

Фото и виде чрезвычайного происшествии публикуют киевляне в соцсетях.

Авария произошла во вторник, 5 ноября, около 16.00. Вследствие прорыва труб с горячей водой все вокруг залило кипятком и в двух местах провалился асфальт.


В образовавшемся провале оказались автомобили Dacia Logan и Nissan. К счастью, водители провалившихся автомобилей сильно не пострадали, им только обожгло ноги. Движение транспорта на улице Саксаганского остановлено, на прилегающих улицах уже образовались тянучки.

Территорию вокруг места происшествия оградили для безопасности пешеходов, работники коммунального предприятия пытаются ликвидировать последствия аварии.

"Самое "весёлое" в этой истории то что тут за последние полгода коммунальщики дважды снимали асфальт и перекладывали трубы. А в начале октября здесь уже прорывало", - прокомментировал в соцсети этот инцидент киевский журналист Дмитрий Качура.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября посреди улицы в Киеве из-под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: