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В Киеве несколько станций метро прекратили работу из-за серьезной угрозы: первые подробности

вторник, 05 ноября 2019, 10:11
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Во вторник, 5 ноября, утром в Киеве ряд центральных станций метрополитена были закрыты.

Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что закрыты были станции "Майдан Незалежності", "Палац спорту" и соответствующие пересадки на другие ветки на этих станциях.

В метрополитене отметили, что причиной закрытия станций стал анонимный звонок о минировании.

Сотрудники правоохранительных органов и работники станций проверяют информацию о минировании. Об открытии станций будет сообщено сразу после проверки.

Также позже стало известно, что закрыты были станции "Льва Толстого" и "Крещатик". Работники станции уведомили пассажиров, что причиной являются технические проблемы.

"Киев, метро Льва Толстого, Палац спорта, Крещатик не работают, и на переход тоже. Сказали, что по техническим причинам", - рассказали в сообществе "Киев оперативный".

Также были опубликованы фото из соответствующих станций метрополитена.

Как сообщал "Апостроф", 25 октября, в Киеве в полицию поступили анонимные звонки о минировании целого ряда социальных объектов, в том числе, аэропорта, ТРЦ и больниц. Согласно опубликованной стенограмме звонка, анонимный взрыватель в ходе звонка называл себя "огненным смерчем" и оскорблял правоохранителей.

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