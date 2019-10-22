Путаны устроили драку возле отеля в центре Киева: опубликовано видео

В Киеве женщины легкого поведения устроили драку у входа в гостиницу Aloft, расположенную в центре столицы.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"У выхода из отеля Aloft (улица Эспланадная) произошла драка. Но, не простая, а золотая - драка между дамами самой древней профессии. Что дамы не поделили непонятно, но зрелище получилось не для слабонервных", - говорится в подписи к ролику.

Ранее в Сумской области мужчина из ревности устроил стрельбу в игорном клубе.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве пьяный военный устроил драку со стрельбой из-за замечания со стороны ветерана войны на Донбассе. В итоге ветеран избил пьяного дебошира и сломал ногу второму военному, который пошел заступаться за товарища.