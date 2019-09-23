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В Киеве "борцы с коррупцией" устроили стрельбу по спецназу: опубликованы фото и видео

понедельник, 23 сентября 2019, 08:20
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В воскресенье, 22 сентября, в Киеве "члены комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" стреляли по спецназовцам.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в 21:45 возле ресторана "Форест". Правоохранители в лесу увидели странно припаркованную машину марки Lada с номерами 35273CA. Рядом с авто находились четыре человека.

"Не успели полицейские остановиться, как по ним открыли огонь. После чего все начали бежать. Трех человек задержали, а четвертому удалось скрыться. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По городу Киеву введен оперативный план-перехват по розыску и задержанию четвертого мужчину.

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Все задержанные имеют удостоверение ВОО "СООУ "Народный совет" комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Одного из них уже ловили за квартирную кражу. Во время осмотра автомобиля, было найдено неизвестное вещество зеленого цвета растительного происхождения.

Пользователи сети прокомментировали ЧП.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 22 сентября в Киеве агрессивная девушка-водитель устроила аварию и набросилась на полицейскую.

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