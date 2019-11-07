Что происходит с минированием метро: в полиции Киева дали ответ

В 2019 году на линию полиции поступило 20 сообщений о "минировании" киевского метрополитена.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую службу BBC.

В правоохранительных органах отмечают, что большинство звонков о якобы заминированных станциях метро поступает из России или оккупированных территорий - Крыма и Донбасса. Реже встречаются хулиганские звонки, "минируют" метро люди, которые имеют психические расстройства.

По данным киевского метрополитена с 2014 года станции метро минировали 200 раз. В таких случаях при необходимости закрыть станцию на проверку проводится эвакуация.

Временный руководитель управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик рассказала, что не реагировать на абсолютно все минирования правоохранители не могут.

"Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно с какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизнь людей и мы все должны проверять", - отметила она.

По словам Блищик, бывают случаи, когда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов, и, хотя, правоохранители подозревают, что это вероятно фейк, все равно должны проверять объекты.

Также ложные сообщения о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, люди из-за какой-то обиды или мести, а еще студенты или учащиеся, желающие сорвать экзамены.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 7 ноября, в Киеве устроили серьезное ЧП в метро - поступило сообщение о заминировании трех станций, из-за чего их закрыли. Вскоре стало известно, что все станции возобновили работу.