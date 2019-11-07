RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

18:13
Зеленский задекларировал огромную сумму, полученную от иностранцев
08:22
Доллар теряет в цене: НБУ обновил курс валют на 7 ноября

6 ноября

15:47
Дело "Укртелекома": эксперты предупредили о рисках возвращения компании в госсобственность
12:31
Зарплата 16 тыс. грн: в Кабмине рассказали, когда украинцам ждать повышения
11:58
Будут повышать, но: эксперт указал на важный нюанс с пенсиями для украинцев
10:02
Гривна укрепляется: актуальный курс валют на 6 ноября

5 ноября

16:34
Рост цен на электроэнергию влияет на ускорение инфляции - отчет НБУ
15:24
Есть серьезные риски: эксперты дали прогноз по курсу доллара на ноябрь
10:37
В Украине сделали важное заявление по прекращению транзита газа из России
09:25
Доллар дорожает: НБУ обновил курс валют на 5 ноября
08:33
В Украине могут взлететь цены на газ: названа главная причина

4 ноября

23:10
МВФ выдвинул Зеленскому ультиматум из-за Коломойского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что происходит с минированием метро: в полиции Киева дали ответ

четверг, 07 ноября 2019, 18:52
переглянути новину українською

В 2019 году на линию полиции поступило 20 сообщений о "минировании" киевского метрополитена.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую службу BBC.

В правоохранительных органах отмечают, что большинство звонков о якобы заминированных станциях метро поступает из России или оккупированных территорий - Крыма и Донбасса. Реже встречаются хулиганские звонки, "минируют" метро люди, которые имеют психические расстройства.

По данным киевского метрополитена с 2014 года станции метро минировали 200 раз. В таких случаях при необходимости закрыть станцию на проверку проводится эвакуация.

Временный руководитель управления коммуникации Нацполиции Оксана Блищик рассказала, что не реагировать на абсолютно все минирования правоохранители не могут.

"Мы не можем игнорировать сообщения о минировании. Неважно с какой территории этот звонок поступает, это безопасность и жизнь людей и мы все должны проверять", - отметила она.

По словам Блищик, бывают случаи, когда с одним и тем же текстом-угрозой поступают десятки писем с разных адресов, и, хотя, правоохранители подозревают, что это вероятно фейк, все равно должны проверять объекты.

Также ложные сообщения о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, люди из-за какой-то обиды или мести, а еще студенты или учащиеся, желающие сорвать экзамены.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 7 ноября, в Киеве устроили серьезное ЧП в метро - поступило сообщение о заминировании трех станций, из-за чего их закрыли. Вскоре стало известно, что все станции возобновили работу.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: