Поезда не останавливаются: в Киеве устроили новое ЧП в метро, первые подробности

В четверг, 7 ноября, в Киеве устроили серьезное ЧП в метро - поступило сообщение о заминировании трех станций, из-за чего их закрыли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киевский метрополитен".

"Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

О проблемах в метро сообщают в социальных сетях и жители столицы, в частности опубликовано фото со станции "Академгородок".

Стоит отметить, что подобное ЧП произошло в метро Киева и днем ранее - закрыты были станции "Майдан Независимости" и "Палац спорта", а также соответствующие пересадки на другие ветки на этих станциях. Причиной был также анонимный звонок о минировании.

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