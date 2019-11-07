RU  UA  EN

четверг, 7 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 ноября

13:54
Бывший адвокат Ликарчук тормозит расследование дела своего отца за фальсификацию результатов ВНО - расследование
13:39
Летели дымовые шашки: в Киеве вооруженные люди ворвались в общежитие, фото и видео
13:39
Солистка "НеАнгелов" заинтриговала поклонников белым платьем и фатой
13:34
Остановили посреди поля: с поездом "Интерсити" произошло серьезное ЧП под Житомиром, фото
12:57
В штабе ООС сделали важное уточнение по разведению сил в Петровском: подробности и карта
12:50
В Киеве устроили новое ЧП в метро: подробности (обновлено)
12:47
Часть Украины начало засыпать снегом: яркие фото
12:42
Преклонила колено: Эмилия Кларк рассказала о неловкой встрече с принцем Уильямом
12:27
Подружки: Елена Кравец очаровала сеть снимком со старшей дочерью
12:25
Есть несколько версий: в полиции раскрыли детали расследования подрыва авто бизнесмена в Киеве
12:23
Мог свариться заживо: сеть ужаснуло видео коммунального ЧП в Киеве
12:09
В Украину идет новая волна тепла: синоптик порадовала прогнозом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Летели дымовые шашки: в Киеве вооруженные люди ворвались в общежитие, фото и видео

четверг, 07 ноября 2019, 13:39
переглянути новину українською

Неизвестные люди в форме с применением слезоточивого газа силой захватили общежитие на улице Полевой в Киеве.

Об этом сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, налетчики, которые назвались сотрудниками охранной фирмы, ворвались в здание и начали выбивать двери, из некоторых комнат они вынесли сумки с вещами. Жильцов заставили выйти из дома, оставив детей и домашних животных.


Вскоре на место происшествия приехал народный депутат Роман Грищук и прибыла полиция. Неизвестные люди в форме были задержаны, у них обнаружено немало оружия.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Жителей этого общежития, которое принадлежит частной фирме, пытаются переселить, поскольку здание якобы аварийное. Люди не соглашаются и живут в общежитии без газа и света. Дело о принудительном выселении слушается в суде.

Как сообщал Апостроф, в Киеве в одном из жилых многоэтажных домов у жильцов произошел конфликт с соседом: мужчина в ответ на это открыл стрельбу по людям.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: