Летели дымовые шашки: в Киеве вооруженные люди ворвались в общежитие, фото и видео

Неизвестные люди в форме с применением слезоточивого газа силой захватили общежитие на улице Полевой в Киеве.

Об этом сообщают в соцсетях.

По словам очевидцев, налетчики, которые назвались сотрудниками охранной фирмы, ворвались в здание и начали выбивать двери, из некоторых комнат они вынесли сумки с вещами. Жильцов заставили выйти из дома, оставив детей и домашних животных.





Вскоре на место происшествия приехал народный депутат Роман Грищук и прибыла полиция. Неизвестные люди в форме были задержаны, у них обнаружено немало оружия.

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Жителей этого общежития, которое принадлежит частной фирме, пытаются переселить, поскольку здание якобы аварийное. Люди не соглашаются и живут в общежитии без газа и света. Дело о принудительном выселении слушается в суде.

Как сообщал Апостроф, в Киеве в одном из жилых многоэтажных домов у жильцов произошел конфликт с соседом: мужчина в ответ на это открыл стрельбу по людям.