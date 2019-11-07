Вводят в гипноз и отбирают все: в Киеве "засветилась" опасная банда, фото

В Киеве заметили банду, участники которой вводят своих жертв в состояние гипноза и грабят их.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Так, на Троещине неизвестные подошли к 65-летней женщине и ограбили ее.

"Работали по схеме: подошли на улице и предложили оформить скидочную карту на 30%, потом начали заговаривать, под гипнозом пришли в квартиру и бабушка не осознано, отдала все деньги. Но смогла опознать", - пишут в группе.

Уточняется, что одна из преступниц сделала вид, что якобы оформила у них карту и пришла отдать им деньги, дала 1000$ и какую-то сумму в гривнах.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на фото сняли мошенника, зарабатывающего на "жертвах" ДТП.