В центре Киева проходят обыски по делу одиозного нардепа: фото и первые подробности

Днем в пятницу, 8 ноября, сотрудники Службы безопасности Украины прибыли для обыска в бизнес-центр "Парус" в Киеве.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий СБУ.

Согласно изложенной информации, оперативники проводят следственные мероприятия в рамках дела о хищениях из бюджета чиновниками КГГА.

"Проводятся обыски в адвокатском объединении в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", - уточнили в спецслужбе.

Журналисты указали, что обыски вооруженные люди с нашивками "СБУ" проводили в офисе юридической фирмы "Турчинов и партнеры".

Позже информацию подтвердил экс-нардеп Сергей Лещенко у себя в Telegram. Он уточнил, что сотрудники спецслужб заняты поиском улик, которые бы позволили привязать хищения на дорожных работах в столице к деятельности Вадима Столара – народного депутата "Оппозиционной платформы - За життя", который ранее следил за работой столичных властей от окружения экс-президента Петра Порошенко.

"СБУ пришла в юридическую компанию "Турчинов и партнеры", которая может быть связана со схемой по разбазариванию денег при строительстве Большой окружной дороги в Киеве. В деле ищут связь с нынешним нардепом от "Оппозиционной платформы - За життя" Вадимом Столаром, который во времена Порошенко был "смотрящим" по Киеву", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября в Киеве провели обыски в офисе бывшего депутата Киевсовета, которого подозревают в хищении средств городского бюджета на сумму 1 млрд гривен.