На Майдане в Киеве поймали банду опытных воров: опубликованы фото

В Киеве на Майдане Независимости оперативники задержали трех мужчин, которые вели себя подозрительно, оказалось, что ранее они ограбили магазин одежды.

Об этом сообщает отдел коммуникаций столичной полиции.

Так, полицейские в ходе патрулирования Шевченковского района столицы заметили трех молодых людей, которые на выходе из магазина вели себя нервно и постоянно оглядывались.

"Мы установили, что правонарушители зашли в бутик по очереди. Там злоумышленники сняли магнитные клипсы и вынесли неоплаченный товар. Клиентов с украденной одеждой задержали. Ими оказались иностранцы 1995, 1994 и 1977 года рождения, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений", - сообщил начальник оперативно-розыскного отдела уголовного розыска ГУНП в Киеве Виталий Отрудько.

После обнаружения у задержанных вещей из магазина, было принято решение им объявить о подозрении по ч.2 ст.185 УК Украины – кража. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в поселке Киевской области вор за ночь ограбил десятки жилых домов, его удалось заснять на несколько камер наблюдения, однако он не был задержан.