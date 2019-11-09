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Туманный Киев: в сети делятся сказочными фото столицы

суббота, 09 ноября 2019, 14:21
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В субботу, 9 ноября, Киев снова окутал густой туман, а фотографиями природного явления поделились в интернете.

Снимки опубликовали пользователи социальной сети Instagram.

Такая погода завораживает и манит, чтобы полюбоваться ею. В густом тумане едва удается разглядеть верхушки деревьев и высоки дома. Что-то есть в этом чарующее и сказочное, что хочется непременно запечатлеть на фотографии.

Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Туман в Киеве
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Однако, напомним, туман это не только красивое явление, но и опасная погода. Во время дымки плохая видимость на дорогах, что мешает водителям и пешеходам. Потому стоит быть предельно осторожными на проезжей части и внимательно смотреть по сторонам.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото с воздуха тумана, который накрыл также город в Донецкой области, Краматорск.

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