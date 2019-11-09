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В Киеве устроили самосуд над вором, ограбившим дедушку: видео

суббота, 09 ноября 2019, 05:35
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В пятницу, 8 ноября, в Киеве возле торгового центра "Европорт" местные жители задержали вора, который ограбил пожилого мужчину.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Киев оперативный".

Авторы публикации указали, что вора немного проучили при задержании, а затем передали правоохранителям.

"На улице Огиенко, неподалеку с ТЦ" Европорт ", был задержан вор, который украл кошелек и еду у дедушки. Немного проучили и вызвали полицию для оформления", - заметили авторы.

Также была опубликована видеозапись с моментом задержания, где видно, как злоумышленнику преподают урок несколько мужчин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белогородке Киевской области вор за одну ночь ограбил несколько десятков жилых домов, его удалось заснять сразу на несколько камер.

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