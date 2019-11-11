Не мог удержаться на ногах: в Киеве дипломат разъезжал пьяным за рулем, фото

В Киеве возле станции метро "Сырец" правоохранители задержали дипломата, который находился за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Киев Оперативный".

Отмечается, что задержанный пытался сбежать с места событий, однако упал. Также на фотографиях можно увидеть, что незадачливого водителя стошнило на собственный автомобиль.

Дипломатом какой именно страны был задержанный – не сообщается.

"Если посмотреть в Википедии, дипломат - официальное "лицо", которое представляет интересы конкретной страны. Основными функциями дипломата является представительство и защита интересов его страны, граждан, сбор информации, а также установление дружеских и других отношений между странами. Хз, какие отношения таким образом устанавливал этот дипломат и с кем, но удалось не очень", – шутят авторы поста.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", 30 октября в Харькове сотрудники полиции задержали на улице нетрезвого мужчину с гранатометом.