В Харькове посреди улицы поймали пьяного мужчину с гранатометом: видео

В среду, 30 октября, в Харькове сотрудники полиции задержали на улице нетрезвого мужчину с гранатометом.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "ХС | Харьков".

Вооруженного мужчину задержали на улице Валентиновской возле жилого комплекса "Парус".

"Говорят, был бухой в компании с кентом. Начали стучать по заглохшему на дороге ашановскому автобусу и предлагали его подтолкнуть", – говорится в комментарии к видео.

На записи видно, как мужчина в наручниках стоит на коленях рядом с правоохранителями.

Где пьяный харьковчанин взял гранатомет – не уточняется.

Как ранее сообщал "Апостроф", 18 октября в одном из районов Киева во дворе нашли ручной противотанковый гранатомет.