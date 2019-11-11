В Киеве обнаружили жуткую находку посреди двора: фото и видео

В понедельник, 11 ноября, в Киеве в одном из дворов рядом с жилыми домами было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Тело было обнаружено в районе Русановка, по адресу Евгения Сверстюка, 8а. Следов насильственной смерти на трупе найдено не было.

О жуткой находке сообщили в полицию местные жители, которые нашли тело утром, около 8:40. По предварительным данным погибшему было около 40 лет. Он был бродягой. Местные жители сообщили, что часто видели его в этом районе.

Предположительно смерть наступила по естественным причинам.

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Как ранее сообщал "Апостроф", 3 ноября в Одесской области полицейские нашли тело 14-летней девочки, которая пропала днем ранее.