Ушла гулять и не вернулась: под Одессой нашли убитой 14-летнюю девочку, фото и видео

Утром в воскресенье, 3 ноября, в Одесской области полицейские нашли тело 14-летней девочки, которая пропала днем ранее.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Мать девочки обратилась в полицию вечером 2 ноября. По ее словам, дочка ушла днем гулять с друзьями и не вернулась.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели камеры видеонаблюдения, разыскали и опросили людей, с которыми была девочка. Как выяснилось, они отдыхали с друзьями на природе, а потом девочка куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из их компании.

Поиски пропавшей продолжались всю ночь. Утром тело девочки без признаков жизни было найдено в лесополосе.

Личность парня, с которым ушла девочка, установлена. Проводятся меры по его задержанию.

По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко, которого нашли мертвым на железнодорожных путях.