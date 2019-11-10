Под Донецком в жилом доме произошло смертельное ЧП: детали происшествия

В воскресенье, 10 ноября, в Донецкой области произошел масштабный пожар в многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия случилась в городе Красногоровка Марьинского района в 13:36. Там загорелась одна из квартир на первом этаже пятиэтажки.

На место прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации пожара. Пламя удалось потушить в 14:10. Однако в квартире обнаружили обгоревшие тела двоих человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", 5 ноября в Ровно на улице Соборная произошел пожар в ресторане. Спасатели выявили источник возгорания в подсобных помещениях.

Напомним, в интернете обнародовали видео опасного ЧП с украинским самолетом в аэропорту Шарм-Эль-Шейха - воздушное судно загорелось при посадке.