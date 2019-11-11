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Зверское избиение ветерана АТО в Киеве: новые подробности

понедельник, 11 ноября 2019, 20:23
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Жестоко избитые в Киеве на улице Академика Киприанова ветеран АТО Игорь Панов и его супруга находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции. Пострадавшие нуждаются в донорах крови.

Об этом сообщают волонтеры в соцсети Facebook и призываю помочь участнику боевых действий на Донбассе.

По их словам, Игорь Панов и его супруга находятся в клинической больнице №17, где им провели операции. Его состояние расценивается как критическое, а у жены - стабильно тяжелое. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

Во время операции Панову делали 16 переливаний крови, он до сих пор нуждается в донорах.

"Пострадавшим очень нужна кровь любой группы - доноров просят обращаться с 8:00 до 14:00 в Киевский центр крови на улице Берлинского, 12 или улице Пимоненко, 8", - написала на своей странице в Facebook волонтерка Алина Боднар.

Как сообщал "Апостроф", полиция уже задержала двух подозреваемых в избиении ветерана АТО, открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

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