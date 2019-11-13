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В Киеве посреди ноября зацвели сакуры: яркие фото

среда, 13 ноября 2019, 15:53
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Фото: Facebook

В Днепровском районе Киева расцвели сакуры.

Яркие фото обнародовал директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Коршун.

"Японские вишни", как еще называют сакуры, распустились на бульваре Верховной Рады. На аллеи, длиной в 1,6 километра растут 210 деревьев сакуры пяти сортов. Один из них цветет именно глубокой осенью.

А неделю назад на площади Федорова в городе Мукачево на Закарпатье зацвела "бешенная сакура". Каждый год, после того, как дерево отцвело весной, оно выпускает несколько цветков осенью. Местные жители объясняют это тем, что сакура растет над трубами теплотрассы. Но биологи такую версию отрицают. Говорят, что тепла от коммуникаций дереву недостаточно для цветения.

Напомним, что в городе Мукачево на Закарпатье растет самая длинная аллея сакур - 1,3 км по улице Ужгородской. Здесь высажено 252 сакуры.

Ранее "Апостроф" уже предлагал украинцам полюбоваться цветением сакуры. Правда, это было в апреле. Тогда "японская вишня" цвела в парке "Киото", который расположен в Киеве между станциями метро "Лесная" и "Черниговская".

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