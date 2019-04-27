Парк "Киото" расположен в Киеве между станциями метро "Лесная" и "Черниговская". Слава о нем разлетелась после того, как там была посажена сакура, или японская вишня.

Небольшие, но очень привлекательные деревья влюбили в себя почти сразу. Каждый год множество киевлян и гостей столицы стремятся посетить парк, чтобы увидеть неимоверную красоту и обязательно сделать фото на память.

Работы по созданию парка начались в 1981 году. И связано это с заключением между Украиной и Японией дружеских взаимоотношений. Японцы одарили парк гранитной пагодой. Согласно их философскому подходу она благотворно влияет на окружающую местность и используется для хранения реликвий. Дополнил японскую тематику – сад камней. В нем есть камень почетного сидения, камень пещерного вида, камень-хранитель.

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Алея сакур была создана в 2011 году в честь 40-летия дружеских отношений между Киевом и Киото. Тогда высадили 360 молодых деревьев 15 сортов сакуры – национального символа Японии. Деревья растут друг от друга на расстоянии примерно пяти метров. Длина аллеи составляет почти километр.

Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1 Фото: Александр Гончаров / Апостроф 1 / 1

В Японии цветение вишни едва ли не национальный праздник. Цветение сакуры в Киеве, как правило, происходит в начале мая. Здесь сакура цветет преимущественно розовыми цветами, а также белыми.

Помимо сакуры, в парке "Киото" растут японские клены и хвойные деревья, а также красиво цветущие райские яблони, сирень и каштаны.