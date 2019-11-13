В Киеве водитель грузовика раздавил женщину и хотел сбежать: видео смертельного ДТП

В среду, 13 ноября, в Киеве на Борщаговке грузовик сбил и переехал женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.
Трагедия произошла возле конечной остановки трамвая, в районе улицы Зодчих.
По словам очевидцев, водитель грузовика MAN сбил женщину и переехал ее двумя колесами, после чего поехал дальше. Другие водители остановили его и заставили вернуться на место происшествия. Сам водитель грузовика утверждает, что не увидел женщину и не заметил, как наехал на нее.
От полученных травм пешеход погибла на месте.
Внимание, видео - 18+.
Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видеозапись аварии, которая произошла 10 ноября в Киеве, где Lexus сбил пешеходов.