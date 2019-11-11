Шансов не было: появилось видео смертельного ДТП с Lexus и пешеходами в Киеве

В сети опубликовали видеозапись аварии, которая произошла 10 ноября в Киеве, где Lexus сбил пешеходов.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

Напомним, смертельное ДТП случилось на проспекте Бажана около станции метро Осокорки. Водитель элитного авто на высокой скорости врезался в такси Renault и сбил пару пешеходов. Девушка скончалась на месте. Парень госпитализирован, угроз его жизни нет.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись попала в сеть, также ее передали следователям для установления деталей.

Как сообщал "Апостроф", подобное ДТП произошло в Харькове в октябре 2017 года. Тогда в результате столкновения машин Алены Зайцевой и Геннадия Дронова погибли шесть пешеходов, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.