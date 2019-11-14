Запуск Е-билета в Киеве: все подробности о способах оплаты и льготах на проезд

С 1 апреля 2020 года в наземном транспорте столицы полностью пропадут бумажные талончики. С внедрением Е-билета иногородним пенсионерам и льготникам придется платить полную стоимость проезда, а для школьников разработают особую карточку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, переход на е-билет планируется на 1 апреля, а жетоны в метро пропадут раньше, предварительная дата — 14 января.

С этого дня будет три способа оплаты проезда: купить е-билет стоимостью 50 гривен и пополнять его (при этом проезд будет стоить не 8 гривен, а 6,50), скачать мобильное приложение (мобильное приложение бесплатное, а поездки стоят, как и в первом варианте), оплатить картой или мобильным телефоном (стоимость проезда 8 гривен).

Кроме того, можно будет оплатить проезд, не покупая е-билет, — с помощью QR-кода, который должен будет продаваться в боксах самообслуживания и кассах метрополитена. Пока QR-код работает не везде.

Пенсионеры и льготники будут пользоваться картой киевлянина, которую оформят в Ощадбанк в течение 5-10 рабочих дней. Иногородним гражданам льготных категорий придется платить по 8 гривен за поездку, используя смартфон, банковскую карту или QR-код. До 1 апреля все пенсионеры будут ездить по пенсионному удостоверению.

Киевским школьникам выдадут отдельную именную карточку с указанием учебного заведения и фотографией ребенка. О правилах их оформления обещают рассказать позже.

Туристу, который приехал в столицу, придется платить банковской картой или купить одноразовый QR-код.

Одним е-билетом оплатить за группу людей в наземном транспорте пока не получится, хотя в метро такая система работает. Обещают исправить.

Е-билеты будут бессрочными, все данные поездок будут хранится в так называемом "облачке". В случае потери карточки владелец может перенести информацию на новую и сохранить все свои деньги. А вот QR-код имеет срок — 2 недели, а после — сгорает.

Как сообщал "Апостроф", кассовые аппараты должны будут использовать только те физические лица-предприниматели, которые получают деньги за свои товары и услуги с банковской карты.