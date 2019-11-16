В Киеве на глазах у детей похитили известного банкира: первые подробности

В субботу, 16 ноября, стало известно о похищении в Киеве главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко, причем ЧП произошло прямо на глазах у ребенка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал Прямой.

По словам родственников, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении.

Информацию об исчезновении банкира подтвердили и журналистам 5 канала.

Отметим, что Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично на то время глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом неизвестные совершили дерзкое похищение человека.