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Под Киевом совершили дерзкое похищение: в полиции раскрыли детали и показали видео

суббота, 26 октября 2019, 08:28
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В пригороде Киева, Софиевской Борщаговке, группа злоумышленников похитила с целью вымогательства 30-летнего мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Преступники представились сотрудниками СБУ и полицейскими, угрожая оружием, силой затолкали свою жертву в автомобиль Volkswagen Transporter. В дальнейшем у него забрали 2,5 тысячи гривен, избили и заставили написать долговую расписку в 90 тысяч долларов, после чего отпустили.

О похищении мужчины в полицию сообщил свидетель. С целью поиска и задержания похитителей на территории Киево-Святошинского района была введена полицейская операция "Перехват".

Автомобиль преступников был задержан в Киеве. За рулем находился 27-летний мужчина, предварительно, причастный к похищению. Во время проведения обыска в машине обнаружили оружие, разрешительные документы и радиостанцию.

Полицейские выяснили, что готовясь к операции, злоумышленники установили на своем авто номера, похищенные накануне.

Позже был задержан еще один участник похищения — 31-летний киевлянин, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, таких как разбойное нападение, нанесение смертельных телесных повреждений. На свободу он вышел лишь в апреле этого года.

По данным фактам открыт ряд уголовных производств: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 2 ст. 187 (разбой) и по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас двум фигурантам объявлено о подозрениях и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе патрульные полицейские задержали двух воровок, которые ограбили мужчину.

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