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В общежитии Киева прогремел смертельный взрыв: фото и первые данные о жертвах

суббота, 16 ноября 2019, 23:12
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Вечером в субботу, 16 ноября, в общежитии на Троещине произошел взрыв: погибло два человека.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Трагедия произошла на улице Карла Маркса, 23. По предварительной информации взорвалась граната.

В результате взрыва один мужчина погиб мгновенно, второй умер от полученных травм, вскоре после прибытия медиков на место происшествия.

Как сообщают очевидцы, граната в момент взрыва находилась на полу. По всей видимости, ее бросили и собирались убежать. Первый из погибших успел только повернуться, второй отскочил на несколько метров, однако все равно получил смертельные травмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", появилось видео с места взрыва на Житомирской трассе в Киеве, в результате которого пострадало много людей.

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