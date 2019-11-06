Взрыв на Житомирской трассе в Киеве: появилось видео и новые подробности

Появилось видео с места взрыва на Житомирской трассе в Киеве, в результате которого пострадало много людей.

Видео опубликовано сообществом dtp.kiev.ua.

Первоначально сообщалось, что неизвестный на мотоцикле бросил взрывчатку на крышу маршрутки. Позже появилось уточнение, что это был автомобиль "Мерседес". Отмечается, что в результате взрыва пострадали много людей, но точное количество не называется.

Также при взрыве были повреждены около 5 машин. На месте работают медики, спасатели и полиция. Объявлен план "Перехват".

В соцсетях люди пишут, что взорвалось все-таки легковое авто.

"Представительский мерин взорвали. Предположительно один погибший, трое пострадавших", - написал один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", в конце октября в Киеве посреди рынка прогремел взрыв.

Ранее в Харькове мужчина подорвал себя посреди города.