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В Киеве оригинально наказали "героев парковки": интересные фото

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В Киеве оригинально наказали "героев парковки": интересные фото

среда, 13 ноября 2019, 00:11
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12 ноября по улице Регенераторная в Днепровском районе Киева жители многоэтажки наказали водителей, которые нарушили правила парковки.

Фотодоказательства опубликовал на своей странице в Facebook журналист Константин Андриюк.

"Неоднократно был наслышан об активной общине ЖК "Комфрт Таун" в плане их борьбы за культуру парковки. И вот теперь получил подтверждение", - написал он.

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На фото видно, что владельцы иномарок припарковали свои авто прямо возле мусорных баков, перекрыв жителям дома к ним подход. Еще один житель столицы припарковал машину возле дорожного знака и на пешеходном переходе возле торгового центра.

Активисты обклеили лобовые стекла авто и кузов желтыми наклейками с изображением лося.

Как раньше сообщал "Апостроф", в Шевченковском районе Киева 11 ноября водитель во время парковки врезался в фонарный столб.

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