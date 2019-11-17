Все залито кровью: в Киеве произошла жестокая резня, фото и видео 18+

Вечером в воскресенье, 17 ноября, в Киеве, в одном из игровых залов произошло серьезное ЧП: мужчина при неизвестных обстоятельствах получил проникающее ножевое ранение ноги.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото и видео с места ЧП.

"Работницы заведения говорят, что видели только, как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа", - говорится в сообщении.

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Известно, что пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. Он потерял много крови и был срочно госпитализирован.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве военный устроил драку и стрельбу после замечания прохожего. Инцидент произошел около одного из супермаркетов АТБ в столице.