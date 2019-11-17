RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

00:11
13 выпуск "Танців з зірками": кто прошел в суперфинал и сразится за кубок
00:10
Из-за таких гибнут люди: сеть возмутил дикий инцидент с неадекватом в Киеве, видео

17 ноября

23:55
Все залито кровью: в Киеве произошла жестокая резня, фото и видео 18+
23:30
Прошли мыс Меганом: появились новые данные о движении захваченных кораблей в Украину
22:59
Появились фамилия и фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе
22:29
На пропускном пункте в оккупированный Донбасс произошло смертельное ЧП
21:58
Пошли на попятную: в России сделали важное заявление по возврату украинских кораблей
21:25
До десяти мороза и штормовой ветер: синоптик напугала суровым прогнозом на ближайшую неделю
20:54
Без отопления и света: появились данные о катастрофической ситуации в Новом Роздоле
20:20
В Черновцах жестоко избили мужчину из-за украинского языка: детали ЧП
19:36
Возврат Украине захваченных кораблей: что известно на данный момент
19:00
Худеем вкусно: чем заменить сладости, выпечку и прочие вредные продукты
Все новости

Все залито кровью: в Киеве произошла жестокая резня, фото и видео 18+

воскресенье, 17 ноября 2019, 23:55
переглянути новину українською
Фото: Киев оперативный\Facebook

Вечером в воскресенье, 17 ноября, в Киеве, в одном из игровых залов произошло серьезное ЧП: мужчина при неизвестных обстоятельствах получил проникающее ножевое ранение ноги.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя фото и видео с места ЧП.

"Работницы заведения говорят, что видели только, как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа", - говорится в сообщении.

Резня в Киеве 17.11.2019
1 / 1
Резня в Киеве 17.11.2019
1 / 1
Резня в Киеве 17.11.2019
1 / 1
Резня в Киеве 17.11.2019
1 / 1
Резня в Киеве 17.11.2019
1 / 1

Известно, что пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. Он потерял много крови и был срочно госпитализирован.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве военный устроил драку и стрельбу после замечания прохожего. Инцидент произошел около одного из супермаркетов АТБ в столице.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: