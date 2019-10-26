Фильм ужасов по-украински: сеть повеселило фото густого тумана в Киеве

Столицу Украины на протяжении многих дней накрывает плотный туман: в стороне от обсуждений погодной ситуации в Киеве не остаются и звезды шоу-бизнеса.

В частности, на странице Андрея Данилко (в образе Верки Сердючки) в Instagram был опубликован снимок, в котором он, вместе со своей постоянной напарницей Инной Белоконь (в образе "мамы"), стоит в тумане на плацу.

"Стивен Кинг, "Туман": съемки украинской версии классического фильма ужасов", – прокомментировал фото известный блогер Алексей Голобуцкий.

Также в комментариях пользователи сравнивают Киев с Сайлент Хиллом, местом действия одноименной серии японских компьютерных игр в жанре "хоррор" и канадским фильмом ужасов. Согласно основной сюжетной линии фильма, главная героиня Роуз Дасилва, с целью выяснить причину заболевания своей приемной дочери, отправляется в туманный город Сайлент Хилл, где попадает в альтернативные измерения, наполненные монстрами.

Как ранее сообщал "Апостроф", в соцсетях делятся зрелищными фото окутанного туманом Киева. Городские власти заверяют, что туман - обычное явление.