В Киеве "герой парковки" отметился хамским заявлением об Украине: сеть в гневе, фото

В Киеве водитель-хам припарковал свое авто на детской площадке и нагрубил женщине, оскорбив Украину.

Об этом сообщает пользователь сети Наталья Издебска в Facebook.

Она написала, что сделала замечание мужчине, который оставил свою машину в неположенном месте. На это он заявил, чтобы с ним разговаривали на русском языке. Также он сказал, что бандеровцев давно уже пора отстреливать, что это не Украина, а Киевская Русь.

По словам женщины, полиция не ответила на звонок. Однако она сделала фото хама и решила его "прославить" в соцсети.

Пользователей сети тоже разозлил данный инцидент.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографию водителя маршрутного такси в Киеве, который унижает женщин-участниц АТО на Донбассе.