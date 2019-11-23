Двойное наказание: в сети показали неудачливого "героя парковки"

В Киеве автомобиль, который его владелец оставил на тротуаре, эвакуировали, а перед этим поцарапали.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Как можно увидеть на снимках, на передней двери автомобиля есть несколько царапин, хотя неизвестно, были ли они нанесены "в наказание" за неправильную парковку, или присутствовали на машине до этого. На другом фото видно, как автомобиль забирает эвакуатор.

"Двойное наказание получил автовладелец Porsche (AA5108KK), который очень неудачно припарковался - и поцарапал кто-то, а потом еще и эвакуировали", – говорится в комментарии к снимкам.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве водитель-хам припарковал свое авто на детской площадке и нагрубил женщине, оскорбив Украину.