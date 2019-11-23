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В центре Киева напали на участников Транс-марша: фото и видео акции

суббота, 23 ноября 2019, 13:28
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В субботу, 23 ноября, в Киеве на Михайловской площади не без инцидентов прошел Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

В этом году Транс-Марш начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших. Однако пришли и ненавистники трансгендерных людей. Представители радикальных группировок забрасывали участников мероприятия яйцами, также состоялась потасовка.

В частности, о забрасывании яйцами заявила одна из участниц Транс-Марша Алина Шубская.

Организаторы заявили, что хотели услышать позицию новой власти касательно трансгендерных людей, а также выдвинули требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Отмечают, что Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии отмечают 20 ноября. В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года. В этом году Транс-Марш начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших.

Как сообщал "Апостроф", 21 ноября ко Дню Достоинства в Киеве прошло множество массовых мероприятий и акций.

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