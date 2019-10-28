Связан с подругой Путина: появились новые данные о напавшем на мечеть во Франции

Мужчина, который был задержан за стрельбу в мечети в городе Байонне во Франции, где были ранены два пожилых человека, состоял в партии "Национальное объединение" под руководством пророссийского политика Марин Ле Пен.

Об этом рассказали источники в полиции для Reuters.

Отмечается, что задержанному 84 года, также правоохранители отмечают, что он имеет "крайне правые взгляды".

Следует отметить, что Марин Ле Пен имеет репутацию поклонницы президента России Владимира Путина и несколько раз бывала у него в гостях в Кремле. Также известно, что на свою предвыборную кампанию на выборах президента Франции в 2017 году она взяла кредит в российском банке, после чего выгнала из партии собственного отца за излишне радикальные взгляды, чтобы набрать больше голосов у либеральной общественности. После проигрыша на выборах стало известно об ее банкротстве.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад организаторы Ялтинского международного экономического форума российских оккупантов ожидали лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в качестве спикера, однако она так и не приехала на оккупированный украинский полуостров.