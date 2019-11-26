Плачет и едва не падает в ноги: в Киеве рассекретили наглую мошенницу-"артистку", видео

В Киеве обнаружили очередную мошенницу, которая пытается заработать себе в карман, наживаясь на доверчивости горожан.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

"А вот еще одна "бедная и несчастная", устраивает цирк - плачет чуть ли не в ноги падает в метро. Рассказывает историю, что дочка погибла в аварии, а 2 детей в больнице. Лично я вижу ее уже месяца 4 каждый день", - пишут в Telegram-канале.

Но если к ней подойти и спросить, в какой больнице ее дети, она не ответит или увильнет от ответа всякими возможными способами.

"Явная мошенница-попрошайка", - добавляют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве засекли "актрису", которая выманивает деньги в метро.