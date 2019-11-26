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В Киеве поймали мошенников, обещавших место в Раде за огромную сумму: фото

вторник, 26 ноября 2019, 20:09
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1 миллион 500 тысяч евро требовали двое киевлян от женщины, которой пообещали место народного депутата в Верховной Раде.

Об инциденте сообщили на странице Полиция Киева в Facebook.

68-летний киевлянин и его 46-летний подельник пообещали женщине посодействовать в получении удостоверения народного депутата. За свои услуги потребовали 150 тысяч евро. Половину сказали принести в указанное время на станцию метро "Черниговская". Женщина обратилась в полицию, которая вместе с сотрудниками СБУ задержала злоумышленников.

Оба уже отбывали наказание. А 68-летнего мужчину месяц назад задержали за совершение аналогичного преступления. Тогда он обещал должность председателя райгосадминистрации за "вознаграждение" в 150 тысяч долларов. Ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Но киевлянин внес залог в размере 154 тысячы гривен и вышел на свободу.

"Апостроф" уже информировал о том, что прокуратура Киева совместно с органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в мошенничестве от имени фейковых представительства компании "Tesla Motors Inc".

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