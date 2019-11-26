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В МВД назвали виновного в жутком ДТП с Кулебой под Киевом

вторник, 26 ноября 2019, 00:07
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Стало известно, что первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в ДТП, которое произошло 24 ноября вблизи поселка Чабаны.

Об этом сообщает Радио НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", — заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в воскресенье, 24 ноября, в Чабанах Киевской области уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями - старшим Тимофеем и младшим Елисеем - попал в жуткое ДТП.

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