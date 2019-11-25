Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

В воскресенье, 24 ноября, в Чабанах Киевской области уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями - старшим Тимофеем и младшим Елисеем - попал в жуткое ДТП. "Апостроф" рассказывает все, что известно о трагедии.

Авария произошла около 14:00 на автодороге "Киев-Одесса" в селе Чабаны - легковушка Toyota детского омбудсмена столкнулась с микроавтобусом Volkswagen на перекрестке и отрикошетила в отбойник. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения.

Судя по видео момента ДТП, машина Кулебы начала движение на красный свет. На кадрах зафиксировано, что Toyota детского омбудсмена изначально стояла в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено ПДД, Кулеба выехал на перекресток. В этот момент горел красный сигнал светофора.

В то же время заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своей публикации в Facebook изначально представил виновником аварии не Кулебу, а "безработного жителя" поселка Гатное, который управлял Volkswagen, но вскоре откорректировал пост из-за волны гнева в сети.

Первые минуты после аварии

Что известно о состоянии пострадавших

По данным ТСН, Кулеба находится в больнице Феофания. Он в полном сознании, угрозы его жизни нет. У омбудсмена медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы. В частности, у него закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки и травма живота.

Кроме того, у Кулебы многочисленные переломы ребер с обеих сторон, ушиб легких и пневмоторакс (скопление воздуха, которое приводит к частичному или полному коллапсу легких). Тем не менее, медики заверяют, что его состояние удалось стабилизировать, угрозы для жизни нет.

В то же время старший сын омбудсмена Тимофей в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма.

Как сообщил на своей странице в Facebook Сергей Козак, который поговорил со знакомыми в больнице, где находится Кулеба, Тимофей в коме, врачи борются за его жизнь. У Елисея перелом таза, челюсти, ушибы разной степени.

Что касается водителя грузового микроавтобуса, он сейчас находится в Киево-Святошинской больнице. Его жизни также ничего не угрожает.

На своей странице в Facebook Николай Кулеба поблагодарил украинцев за поддержку и пообещал сообщить все детали ДТП впоследствии.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - написал он.

Что говорят в полиции

Полиция начала уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием Кулебы по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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Стоит отметить, что перекресток Чабаны - Гатное называют "проклятым" через большое количество ДТП с тяжелыми последствиями. Светофор, который дорожники подключили в декабре 2018 года, проблемы не решает. По мнению специалистов, существенно улучшить ситуацию и уменьшить аварийность могло бы строительство ранее обещанных властями двухуровневых развязок, но работы не начаты по сей день.

Кто такой Николай Кулеба и что известно о его семье

Николай Кулеба родился 23 марта 1972 года в Киеве. С 1990 по 1994 год учился в Киевском институте народного хозяйства. В 2008 году окончил частное высшее учебное заведение "Европейский университет" по специальности "маркетинг" и получил квалификацию магистра по маркетингу. В 2015 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "государственное управление".

С 2002 по 2006 год был директором благотворительной организации "Открытое сердце". С июля по август 2006 года - президент международной благотворительной организации "Служба спасения детей". С 2006 года - начальник Службы по делам детей КГГА.

Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 24 декабря 2014 года уволен с должности в связи с переводом в Администрацию президента для дальнейшей работы. Указом на то время президента Петра Порошенко от 18 декабря 2014 года назначен Уполномоченным президента Украины по правам ребенка. Уволен с должности 19 мая 2019 года. Указом президента Владимира Зеленского от 1 июля 2019 года Кулеба вновь был назначен Уполномоченным президента Украины по правам ребенка.

Жена омбудсмена - Кулеба Наталья Трофимовна. У супругов есть четверо детей - Тимофей, Давид, Елисей и Лия.

По данным "Обозревателя", старший сын Кулебы Тимофей, который на данный момент находится в реанимации, закончил Киевский университет им. Т. Шевченко. В последнее время парень работал в одной из столичных веб-студий, которая занимается разработкой сайтов и seo-продвижением.

21-летняя Лея в 2016 году закончила КИМ им. Р.М. Глиера, факультет эстрадного вокала. В 2017 году она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенка-Карого, на факультет по организации театрального дела.

Девушка была оператором колл-центра взаимопощи "Спасем Украину", затем работала официанткой в ресторане в Вишневом. Кроме того, участвовала в постановке трех мюзиклов, имеет опыт написания сценариев, режиссерской работы и организации мероприятий.

Жена Кулебы Наталья на своей странице в соцсети часто размещает посты, посвященные церкви и помощи людям.